Сябитова ответила на упреки в меркантильности

"Он требует любить его просто так, не за деньги, достижения или поступки. Хотя это невозможно, но так ему хочется. Быть ему во всем покорной, он мужчина, и это его право по рождению. Женщина должна убирать, стирать, готовить, и делать все по дому. Я знаю, что такое бедность - это не про деньги, это про скудоумие и лень", - заявила телеведущая.