Гарик Харламов рассказал, какие отношения складывались между ним и его тещами

В отношениях юмориста Гарика Харламова с двумя его тещами никогда не было скандалов. Об этом он рассказал в интервью kp.ru на фоне предстоящего выхода в прокат фильма "Теща", где он сыграл главную роль.

"Тещи приезжали по праздникам - на Новый год, 8 марта, день рождения жены, день рождения мой, день рождения дочки и так далее. Все было тепло, весело. Но, конечно, если изо дня в день живешь с человеком бок о бок, какие-то сложности будут вылезать", - сказал артист.

По его мнению, тещи, у которых есть супруг, работа и своя жизнь, не будут влезать в другую семью. Однако если мать жены пытается "жить вашей жизнью", могут возникнуть сложности, отметил Харламов.

"А так тещи замечательные, прекрасные. Хотя и не все", - добавил он.

Напомним, что первой женой Гарика Харламова стала экс-менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Они были женаты с 2010 по 2013 годы. В 2013 году юморист женился второй раз на звезде сериала "Интерны" Кристине Асмус. В 2014 году в семье родилась дочь. В 2020 году артисты развелись.