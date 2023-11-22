Роза Сябитова рассказала, как ее «чморили» в школе

"Первые три класса школы я была неисправимая двоечница, хулиганка. Хулиганкой меня считали просто потому, что на меня нападали, а я защищалась. Если меня задирали, я дралась. Конечно, такое поведение в школе, тем более для девочки, неприемлемо", - поделилась звезда.