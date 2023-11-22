Шарлот объяснил, зачем сжег российский паспорт на камеру

Музыкант Эдуард Шарлот на допросе у полицейских заявил, что сжег паспорт по ошибке, под влиянием негативного окружения, и больше не будет повторять подобные поступки в будущем. Ura.Ru

По мнению музыканта, он попал на допрос из-за «осечки в понимании происходящего». Шарлот объяснил, что сжег российский паспорт из-за ошибочного помешательства на ложной информации. Затем певец раскаялся в содеянном и заверил, что подобный перформанс больше не повторится. Газета.Ru