«Не знаю, почему вернулся»: отец Шарлота о задержании сына в России

В последнее время мы не общались, как он уехал из России, у меня даже телефона его не было. Судя по всему, его задержали, так как он был без паспорта России, он же его сжег. Мы не общались с ним больше года, о его возвращении в России я узнал из СМИ, я не знаю, почему он решил вернуться, — подчеркнул Валерий Шарлот, добавив, что беседа сына с полицейскими, скорее всего, ограничится временем оформления административных протоколов.