В Томске отменили концерт Арбениной

Концерт рок-исполнительницы Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября, отменили в Томске без объяснения причин. Об певица этом рассказала в своем Telegram-канале .

"Без объяснения причин концерт в Томске был отменен, и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы", - сообщила Арбенина.

Ранее концерты рок-исполнительницы отменили в Йошкар-Оле (был запланирован на 18 октября) и Саратове (26 октября). До этого депутат Саратовской областной думы Роман Грибов на своей странице в "ВКонтакте" дважды призывал отменить предстоящий концерт Арбениной в ЛДС "Кристалл". Его возмутило, что на государственных объектах проводятся концерты артистов, которые "придерживаются антироссийских взглядов".