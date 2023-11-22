«Хорош позориться»: «Чайф» вновь раскритиковали концертный зал в Иркутске

Лидер коллектива Владимир Шахрин во время концерта упомянул, что в зале заменили деревянные сиденья на более удобные и мягкие. К его мнению присоединился и гитарист группы Владимир Бегунов , который призвал местные власти построить "нормальный зал" и прекратить позориться.

"Ну, теперь хотя бы жопе легче сидеть! Хорош позориться, ребята, постройте нормальный зал! Это не к вам претензия, к верхам", - возмутился Бегунов.

Шахрин при этом добавил, что они с фанатами "хорошо сидят", но в новом зале, по его мнению, было бы лучше. В 2018 году "Чайф" уже выступал на стадионе "Труд" в Иркутске: тогда музыканты также остались недовольны состоянием площадки.