Исполнитель был задержан сразу после приземления борта из Еревана . На снятых телеканалом кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут Шарлота в наручниках к выходу из аэропорта.

В июне певец, находившийся в Армении, сжег свой российский паспорт и поделился этим в соцсетях. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет уехать в Киев. Позже исполнитель объявил о желании вернуться на родину и опубликовал билеты с временем прилета. Шарлоту может грозить до пяти лет заключения за сжигание паспорта РФ и антивоенные высказывания, пишет Ura.ru.