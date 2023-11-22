Максим Фадеев высмеял отмену русской культуры на фоне успеха трека Кати Лель в TikTok

"Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента ее релиза", - написал Фадеев.