СМИ: Ведущим премии «Золотой Граммофон» вместо Урганта станет Хрусталев

Ведущим церемонии награждения ведущей российской музыкальной премии «Золотой граммофон» станет шоумен и актер Дмитрий Хрусталев.

Он заменит покинувшего Россию ведущего Ивана Урганта — бессменного ведущего премии с 2008 года. Об этом сообщил портал Woman.ru.

Отмечается, что мероприятия пройдет в конце ноября, многие подробности церемонии держатся в секрете. О том, что Хрусталев станет одним из ведущих премии, стало известно в ходе конференции в отеле Four Seasons.