СМИ: певицу Люсю Чеботину заметили со звездой «Холостяка» Гранковым

Певица Люся Чеботина вышла в свет со звездой шоу «Холостяк» Александром Гранковым. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев.

Чеботину и Гранкова заметили вместе на светском мероприятии в Москве. Очевидцы утверждают, что Чеботина и Гранков вели себя как романтическая пара. Слухи об отношениях они пока не комментировали. В декабре прошлого года Чеботина подтвердила, что находится в отношениях с певцом ЮрКиссом.