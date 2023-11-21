СМИ: певицу Люсю Чеботину заметили со звездой «Холостяка» Гранковым
Певица Люся Чеботина вышла в свет со звездой шоу «Холостяк» Александром Гранковым. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев.
Чеботину и Гранкова заметили вместе на светском мероприятии в Москве. Очевидцы утверждают, что Чеботина и Гранков вели себя как романтическая пара. Слухи об отношениях они пока не комментировали. В декабре прошлого года Чеботина подтвердила, что находится в отношениях с певцом ЮрКиссом.
Они познакомились в 2019 году, но долго скрывали свой роман от общественности. В октябре 2023 года Люся Чеботина удостоилась звания самой модной певицы на торжественной церемонии Fashion People Awards, отмечает «Радиоточка НСН».