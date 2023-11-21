Бузова назвала критерии выбора мужчин

«Для меня никогда не были принципиально важны внешние данные. Для меня красота внутри. Но визуал тоже работает. Вообще моим мужикам со мной повезло — у меня зрение плохое. Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть», — считает Бузова.