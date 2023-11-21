Сжегшего паспорт певца Шарлота заподозрили еще в одном преступлении

Певца Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере, исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, пишет Mash. По данным Telegram-канала, медкомиссия признала исполнителя негодным, но задолго до этого музыкант уже показывал имеющийся военный билет. News.ru

По информации СМИ, Шарлот прошел военно-врачебную экспертизу до отлета в Ереван. Пока медики выносили свое заключение, артист уехал из России, сжег свой паспорт на камеру, но как только получил статус негодности к службе — вернулся обратно, пишет СМИ. Своими действиями Шарлот инициировал проверку. Газета.Ru