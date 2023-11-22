Бузова ответила, когда планирует стать матерью

Бузова уверена, что ребенок должен родиться в любви. Однако звезда пока не нашла себе мужчину, который может стать отцом ее малыша. Артистка отметила, что вопросы про ребенка ей надоели. Во время шоу у Бузовой спросили, есть ли у нее возрастная планка, когда стоит родить. Звезда высмеяла вопрос. Она заявила, что у нее есть отличная планка для такого. Звезда встала со своего места и начала делать упражнение "планка".