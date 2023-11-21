Психолог Бартон рассказал о возможной зависимости Пугачевой

Психолог Марк Бартон высказался по поводу посещения певицей Аллой Пугачевой монастыря на Кипре . Специалист пояснил, что многие люди периодически посещают святыни для получения эмоций, однако в конечном итоге это может превратиться в зависимость.

— Люди часто посещают святые места для того, чтобы воссоединиться с внешним и внутренним миром. Чтобы приобрести равновесие, спокойствие, научиться управлять своими эмоциями. Порой в этом даже присутствует зависимость некая, — отметил эксперт.

При этом Бартон подчеркнул, что многие люди даже не замечают развития психоэмоциональной и гормональной зависимости, приходя на служение в церковь. Все дело в том, что в организме происходит выброс многих гормонов, например, того же окситоцина, когда человек чувствует себя объективной частью общества, объединяясь с другими людьми. В такие моменты и возникает настоящая зависимость и потребность быть чаще там, где твои взгляды и интересы учитываются, передает слова эксперта «МК».