Денис Клявер заявил о возвращении группы «Чай вдвоем»

Конечно, у каждого свой сольный путь успешный, но это лишний раз доказывает, что все, что было сделано до этого, тоже оставило какой-то теплый след. Предыдущий «граммофон» «Чай вдвоем» получил за песню «Белое платье» в 2010 году. Я очень раз нашему возвращению в этом году. Какой тут уже «встретились и разбежались»? Вернулся «Чай вдвоем», то, что мы будем вместе на сцене — это уже приятное удивление, а что будет в следующем году — увидим, — подчеркнул Клявер.