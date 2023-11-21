Волочкова заявила, что выйдет замуж на сцене, и пригласила на свадьбу поклонников

«Я приглашаю вас на свадьбу, сыграем в этот раз на сцене! 25 ноября свадьба Насти Волочковой, я вам честно говорю! Кстати, свадебное платье мне для сцены шьет Светлана Лялина, она же шила мне все мои свадебные платья в жизни», — рассказала балерина.