Группа «Мураками» даст концерт в Москве

Группа «Мураками» 3 декабря даст концерт в Москве в клубе «1930 Moscow». Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

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Организаторы выступления обещают, что в рамках программы «Ворвались в твой хит-парад» коллектив представит и свои хиты, и премьеры.

«Каждый их концерт — это большое откровение, где правит музыка и человечность, любовь и гитарные рифы, юмор и смех. Группа «Мураками» постоянно удивляет поклонников смешением жанров, удивительно тонкой лирикой и внезапными коллаборациями», — рассказали организаторы.

Группа «Мураками» была образована в Казани в 2004 году, выпустила более 20 клипов и лирик-видео, 11 полноформатных альбомов. Сейчас коллектив готовится к большому юбилейному туру, приуроченному к 20-летию группы.