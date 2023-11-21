В Германии отменили концерт лидера Rammstein

Концерт немецкого исполнителя Тилля Линдемана отменили в Касселе (Германия). Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на объявление городской администрации.

Шоу лидера группы Rammstein в местном ледовом дворце должно было пройти 18 ноября.

«Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт», — выразили сожаление власти города.

По данным немецких СМИ, отмена не связана ни с обвинениями музыканта в сексуальных домогательствах, ни с протестами против его выступлений. Отмену концерта власти города объяснили недостающим разрешением на обустройство не предназначенного для концертов стадиона, которое организаторы не успели предоставить в нужные сроки.

При этом, рассказали организаторы концерта, они были готовы предоставить недостающие документы, однако город не был в состоянии обработать их к дате проведения концерта.

Несмотря на отмену концерта, в Касселе прошел протест против его проведения, на который пришли 100 человек.