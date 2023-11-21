Рэп-исполнителя Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, обвинили в стрельбе в другого рэпера A$AP Rell. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артист предстанет перед судом, так как его оппонент заявил о вооруженном нападении. По его словам, в ходе потасовки A$AP Rocky выстрелил ему в руку и целился в живот. Во время разбирательств следователи продемонстрировали видео, на котором слышны два выстрела, а также ролик, на котором заметно, что Майерс держит в руке оружие.

При этом прибывшие на место потасовки полицейские не нашли ни оружия A$AP Rocky, ни оставшихся после стрельбы гильз. Заседание по делу о вооруженном нападении назначено на 8 января 2024 года.

В сентябре барбадосская певица и предпринимательница Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые показали новорожденного сына.