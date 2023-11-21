Рианна надела часы за $400 тысяч на ногу в лосинах

Певица Рианна вышла на публику с часами за $400 тысяч на ноге. Об этом сообщает GQ.

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На Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе в минувшие выходные суперзвезда была замечена с часами Jacob & Co с драгоценными камнями. Ювелирное изделие Рианна надела на лодыжку поверх лосин. Стоимость изделия оценивается в $400 тысяч.

В мае в своем TikTok-аккаунте Рианна опубликовала фото, на котором показала образ с черными босоножками и кольцом на пальце ноги. Кадр вызвал многочисленные вопросы у подписчиков. Позже Ювелир Стоун назвал стоимость изделия. Оказалось, что ювелирное украшение оценивается в $1380 (около 110 тысяч рублей).