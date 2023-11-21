Рэпер Гуф намекнул, что его экс-супруга Королева на 4 года старше, чем утверждала

Рэпер Гуф намекнул на то, что его экс-супруга Юлия Королева на 4 года старше, чем утверждала. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фото паспорта на имя Королевой.

Гуф намекнул на реальный возраст экс-супруги
© РИА Новости

Паспорт, опубликованный Гуфом, выдан на имя Юлии Александровны Королевой 1992 года рождения, тогда как недавно девушка заявляла, что 10 лет назад ей было 17 лет, а значит, ей не может быть больше 27.

Сама Королева заявляет, что бывший муж опубликовал не ее паспорт: не совпадают не только даты рождения, но и отчество с фамилией.

«Ребята, это не мой паспорт! Я Руслановна! И по паспорту Долматова!» — заявила она у себя на странице.

Девушка уточнила, что родилась 31 января 1996 года.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

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