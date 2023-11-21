Киркоров пожалел о скандале 2004 года с «розовой кофточкой»

Российский певец Филипп Киркоров пожалел о скандальном случае с ростовской журналисткой Ириной Ароян, который произошел в 2004 году. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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56-летний исполнитель заявил, что спустя 20 лет он хотел бы вернулся в прошлое и не допустить ссоры с женщиной, которая пришла на его пресс-конференцию в розовой кофточке и задала вопрос о ремейках в творчестве Киркорова.

«Хочется вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на розовую кофточку и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», — отметил Киркоров.

В 2004 году он оказался в центре скандала, оскорбив Ирину Ароян. Звезда эстрады сказал, что его раздражает ее розовая кофточка, ее грудь и микрофон. Данное высказывание Киркорова вызвало широкий резонанс, тогда против артиста начали судебное разбирательство.