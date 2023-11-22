Катя Лель объяснила популярность хита «Мой мармеладный» в США

Певица Катя Лель рассказала NEWS.ru, что попадание ее песни «Мой мармеладный» на третье место в мировом чарте является чудом и «вселенской фантастикой». Она узнала новость от своей дочери и поблагодарила автора хита продюсера Максима Фадеева.

Песне 20 лет. Это невероятно, какое-то чудо. Это просто вселенская фантастика! Благодарю за это каждого, кто поддерживает нас! Вы не представляете, как бесценна поддержка России, россиян, когда иностранцы из разных стран надевают на себя меховые шапки, шубы, произнося русские слова, интересуясь, что они означают, привлекая внимание к русскому языку. Это очень важно в наше время, — сказала Лель.

По ее мнению, успех композиции связан с энергией, которая «приходит в сознание людей от высших сил». Песня на русском, а не на каком-либо другом языке привлекла такое внимание, подчеркнула она.

Именно песня на русском завирусилась, потому что Россия будет превалировать по всему миру. Я в этом не сомневаюсь, я в этом уверена, — добавила Лель.

Певица отметила, что у хита есть аналог на английском языке, но композиция еще не была представлена широкой аудитории. По словам Лель, ей звонят самые известные мировые лейблы и предлагают сотрудничество.