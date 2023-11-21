Прилепин раскритиковал Пугачеву и Shamanа

Певица Алла Пугачева вместе со своим супругом и детьми уже более полутора лет как покинула Россию и редко приезжает в страну по делам. Однако многие поклонники все еще ждут возвращение Примадонны отечественной эстрады на родину.

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Недавно писатель Захар Прилепин дал интервью журналистке и общественному деятелю Ксении Собчак. В рамках дискуссии автор признался, что он на дух не переносит покинувших территорию России знаменитостей.

— Тут другое. Мне по-человечески брезгливо просто, — заявил он.

Не обошел вниманием Прилепин и Ярослава Дронова, более известного под творческим псевдонимом SHAMAN. По словам писателя, жанр, в котором выступает исполнитель, — не его эстетика. Она нужна не Прилепину, а народу.

Певец и композитор Юрий Лоза колко прокомментировал переезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой после того, как артистка опубликовала в Сети спорное обращение к своей аудитории.