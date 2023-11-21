Киркоров станет ведущим премии "Золотой граммофон"

"Для меня "Русское радио" и "Золотой граммофон" - это целая жизнь, эпоха. Не только потому, что я абсолютный рекордсмен по количеству золотых граммофонов за всю историю премии - 23 или 24, я не считал, - сказал он. - Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием. Мы пошалим и пошумим на славу".