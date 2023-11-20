A$AP Rocky назвал детей от Рианны «лучшим творением»

Рэпер A$AP Rocky заявил, что дети стали их с Рианной лучшим творением. Об этом сообщает People.

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Во время «Формулы-1» рэпер пообщался с журналистами и рассказал о своих сыновьях от возлюбленной Рианны.

«Если я и моя леди объединились, что мы могли бы создать вместе? Я думаю, что мы проделали отличную работу по созданию детей. Я думаю, что это наше лучшее творение на данный момент», — высказался рэпер.

13 мая 2022 года американская певица впервые стала мамой. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.

В июне Рианна спровоцировала слухи о тайной свадьбе с A$AP Rocky. Артисты намекнули, что узаконили свои отношения во время фестиваля «Каннские львы». Майерс назвал певицу своей женой. В феврале 2023 года появились первые сообщения о беременности Рианны вторым ребенком.