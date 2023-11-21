Бузова рассказала о расставании с Тарасовым и сделала признание

"Давно не слежу за Тарасовым, специально. После развода я следила за ним примерно года три. Для меня расставание с ним было реальной травмой, поломавшей психику. Когда я об этом вспоминаю, у меня ком в горле. Сейчас у меня нет к нему никаких чувств: ни негативных, ни позитивных. Но в то же время, когда я о нем вспоминаю — у меня возникает неприятное состояние", — заявила телеведущая.