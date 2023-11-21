Бузова рассказала о расставании с Тарасовым и сделала признание

Певица Ольга Бузова в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец рассказала о своем текущем отношении к своему экс-супругу, бывшему футболисту московского "Локомотива" и сборной России Дмитрию Тарасову.
"Давно не слежу за Тарасовым, специально. После развода я следила за ним примерно года три. Для меня расставание с ним было реальной травмой, поломавшей психику. Когда я об этом вспоминаю, у меня ком в горле. Сейчас у меня нет к нему никаких чувств: ни негативных, ни позитивных. Но в то же время, когда я о нем вспоминаю — у меня возникает неприятное состояние", — заявила телеведущая.
Тарасов и Бузова расстались в 2016 году. В 2018 году Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз. 34-летний Тарасов завершил профессиональную карьеру и стал одним из основателей клуба Медийной футбольной лиги (МФЛ) "Родина Медиа".