Канделаки похвасталась на публике колье за 1,1 миллиона рублей

Телеведущая Тина Канделаки похвасталась на публике роскошным колье бренда Schiaparelli. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

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Во время съемок передачи «Лига городов» 48-летняя журналистка запечатлела себя на видео в данном украшении, выполненном в форме золотистой лилии на стебле. На официальном сайте марки указывается, что стоимость драгоценности составляет 11,5 тысячи евро (примерно 1,1 миллиона рублей).

«Давайте зафиксируем: роскошный цветок Schiaparelli дебютирует только на ТНТ», — заявила знаменитость.