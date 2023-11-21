Пригожин прокомментировал запрет песен группы «Агата Кристи»

Медиаменеджер поддержал решение запретить композиции, назвав его понятным и разумным, а также отметил, что срок давности песен никак не влияет на вероятность их блокировки из-за сомнительного содержания.

«Я против этого, для меня как отца шестерых детей это абсолютно понятно и разумно. Тридцать лет наша страна подражала Западу, всем этим течениям, но пора уже закончить эту историю. Пора определиться: мы хотим чистую нацию или нацию, которая сопьется или снюхается. Я против пропаганды наркотиков», — заявил продюсер, назвав любую попытку пропаганды запрещенных веществ неприемлемой.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли тогда запретить композицию Григория Лепса «Рюмка водки на столе», Пригожин отметил, что водка — напиток, который официально разрешен и продается в магазинах и ресторанах. Продюсер подчеркнул, что еще в советское время сцены с употреблением алкоголя были в кино и никого это не смущало.