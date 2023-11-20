Лоза припомнил иноагенту Макаревичу* его слова про "россиян-идиотов"

Певец и автор песен Юрий Лоза заметил, что у признанного иноагентом Андрея Макаревича, куда бы он ни отправился, круг слушателей теперь будет крайне узок.

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Ведь публика экс-российского музыканта - только русскоговорящая. Которая к тому же прекрасно помнит все его неуважительные высказывания в свой адрес.

При этом Лоза подчеркнул, что "у Андрюхи всегда была такая "собственная" линия поведения".

"Макаревич всегда говорил, что 80% россиян - идиоты. Это его слова", - напомнил Юрий в комментарии aif.ru, риторически интересуясь далее: "Люди, если их обозвали идиотами, как они могут на это реагировать?"

Да очень просто - они не хотят ходить на концерты обзывающего их артиста.

"Нормальная реакция обычного человека", - отметил Лоза.

Перед тем Макаревич рассказал в соцсети, что организаторам его концертов в Центральной Азии стали поступать угрозы.