Маша Малиновская рассказала о своей булимии

Малиновская заявила, что у нее булимия. Звезда призналась, что вызывает у себя тошноту, когда переедает на диете. Модель объяснила, что в такие моменты начинает себя корить и ненавидеть за съеденную сладость, к примеру за кусок торта. Она отметила, что делала так только дома, но не в общественных местах.