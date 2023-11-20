Лобода решила выступать для россиян на корпоративах в Казахстане
Певица Светлана Лобода боится выступать в России, но согласна петь для россиян на корпоративах в Казахстане, сообщил источник из окружения артистки.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, России петь Лобода не может из-за украинских законов, но чтобы заработать на российских слушателях, у певицы есть схема.
Так, по словам источника, договор на выступление заключают с казахстанским юрлицом, а главное условие – компания из России, для которой организовывают выступление, не должна находиться под европейскими санкциями (команда Лободы это проверит). Кроме того, среди слушателей не должно быть людей под санкциями ЕС.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине Лобода уехала из России. Ее раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.