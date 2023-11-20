Лобода решила выступать для россиян на корпоративах в Казахстане

Певица Светлана Лобода боится выступать в России, но согласна петь для россиян на корпоративах в Казахстане, сообщил источник из окружения артистки.

Как сообщает RT в своем Telegram-канале, России петь Лобода не может из-за украинских законов, но чтобы заработать на российских слушателях, у певицы есть схема.

Так, по словам источника, договор на выступление заключают с казахстанским юрлицом, а главное условие – компания из России, для которой организовывают выступление, не должна находиться под европейскими санкциями (команда Лободы это проверит). Кроме того, среди слушателей не должно быть людей под санкциями ЕС.