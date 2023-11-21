СМИ: Анастасии Заворотнюк в борьбе с болезнью помог президент

Чем отличаются случаи Заворотнюк и Жанны Фриске, рассказал врач.

Поклонники Анастасии Заворотнюк с волнением следят за состоянием «прекрасной няни». Вот уже пять лет актриса борется с онкологией и практически не появляется на публике.

Фанатам звезды сериала «Моя прекрасная няня» (6+) приходится теряться в догадках и получать информацию только по слухам - в семье Заворотнюк тайну её здоровья тщательно оберегают. В своих предположениях комментаторы дошли и до сравнения актрисы с другой знаменитостью, также страдавшей от глиобластомы. Речь идёт о Жанне Фриске, которой не стало восемь лет назад.

В Сети задаются вопросами, почему Фриске ездила по лучшим клиникам России, но смогла продержаться лишь два года после оглашения диагноза, а Анастасия Заворотнюк борется до сих пор. Ответ журналистам Popcake.tv дал врач Пётр Лаврентьев. По его словам, свою роль сыграли несколько факторов, первый - открытие новых методов лечения в онкологии.

Не стоит забывать, что каждый случай уникален, и прогноз может сильно варьироваться в зависимости от конкретной ситуации, - обратил внимание врач. - В таких случаях лечение глиобластомы требует мультимодального подхода. Пациента должны вести нейрохирурги, онкологи-радиологи…

Лаврентьев предположил, что в случае с Жанной Фриске доверились специалисту узкой направленности, в то время как за состоянием Заворотнюк наблюдает чуть ли не коллегия докторов.

У Заворотнюк всё контролируется. Слышал, что в лечении помогает сам президент, - добавил специалист.