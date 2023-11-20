«Отставная певица»: Лоза раскритиковал покинувшую Россию Пугачеву
Певец и композитор Юрий Лоза колко прокомментировал переезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой после того, как артистка опубликовала в Сети спорное обращение к своей аудитории.
— У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пел, — рассказал в Лоза в беседе с «АиФ».
В начале ноября Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию. Ее появление всполошило общественность: одни радовались, а другие негодовали. Кто-то даже припомнил артистке слова о «рабах и холопах». В ответ на это певица выложила эмоциональный пост в своем блоге.
Позднее Примадонна ответила тем, кто высказывал негатив в ее адрес, заявив, что сейчас ее судьбой управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян также не осталась безучастной и прокомментировала недавнее резонансное обращение певицы Аллы Пугачевой