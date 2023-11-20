Испанский суд огласил приговор Шакире

Колумбийской певице Шакире удалось избежать судебного разбирательства по обвинению в неуплате 14,5 миллиона евро подоходного налога в Испании в период с 2012 по 2014 годы посредством заключения соглашения с налоговыми органами страны. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники.

46-летнюю певицу должны были приговорить к тюремному заключению и многомиллионному штрафу.

Сделка предполагает, что она согласилась с тремя годами тюремного заключения и выплатой штрафа в размере 7 миллионов евро. Ранее обвинение требовало восемь лет лишения свободы и штраф на сумму более 23 миллионов евро.

Как стало известно изданию, трехлетнее тюремное заключение заменили штрафом.

Заседание длилось около двух минут. По его итогам вынесли окончательный приговор.

Обвинение считало, что Шакирой выводились деньги, которые подлежат налогообложению в Испании, на счета в офшорах. Утверждалось, что певице было необходимо уплачивать налоги на территории Испании, поскольку проживала в королевстве более установленного законом минимального срока в шесть месяцев.