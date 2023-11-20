Айза потеряла ребенка от Дмитрия Анохина
Айза-Лилуны Ай уже давно доказала, что у нее нет секретов от подписчиков. Теледива открыта рассуждает на темы отношений, интима и других вопросов личной жизни. Сегодня Айза призналась, что потеряла ребенка. К сожалению, такие истории происходят часто. Девушки перестали скрывать неудачи и делятся самым больным с публикой.
Оказывается, что во время отношений с Дмитрием Анохиным у парочки случилось горе. Айза забеременела, но на свет малыш так и не появилось. Что стало причиной гибели неродившегося ребенка, Айза не стала уточнять. Девушка лишь отметила, что в момент отчаяния Дмитрий сильно поддержал ее и осуществил мечту.
«Дима увез меня в штаты после потери нашего первого малыша. Он знал, что я мечтала увидеть Америку», — написала девушка в социальных сетях, опубликовав фотографию с той самой поездки.
Напомним, что Айза и Дмитрий все-таки смогли завести ребенка. В их браке родился сын Элвис. Сейчас мальчику уже семь лет. Для Айзы он стал вторым ребенком. Ранее от Гуфа она родила сына Сэма.