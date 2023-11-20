Айза потеряла ребенка от Дмитрия Анохина

Айза-Лилуны Ай уже давно доказала, что у нее нет секретов от подписчиков. Теледива открыта рассуждает на темы отношений, интима и других вопросов личной жизни. Сегодня Айза призналась, что потеряла ребенка. К сожалению, такие истории происходят часто. Девушки перестали скрывать неудачи и делятся самым больным с публикой.

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Оказывается, что во время отношений с Дмитрием Анохиным у парочки случилось горе. Айза забеременела, но на свет малыш так и не появилось. Что стало причиной гибели неродившегося ребенка, Айза не стала уточнять. Девушка лишь отметила, что в момент отчаяния Дмитрий сильно поддержал ее и осуществил мечту.

«Дима увез меня в штаты после потери нашего первого малыша. Он знал, что я мечтала увидеть Америку», — написала девушка в социальных сетях, опубликовав фотографию с той самой поездки.