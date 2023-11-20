Прилучный впервые ответил на решение Муцениеце забрать их детей за границу

Артист спустил экс-супругу с небес на землю

Актриса Агата Муцениеце недавно сообщила о намерении поехать в конце ноября с 10-летним сыном и семилетней дочерью Мией в свою родную Латвию. Там звезда хочет сделать Тимофею паспорт.

Бывший муж артистки Павел Прилучный же заявил, что без его согласия она не сможет увезти наследников за рубеж, поскольку он не лишен родительских прав. Звезда «Мажора» подчеркнул, что экс-супруга не обращалась к нему с вопросами о выезде общих детей за границу, пишет Starhit.ru.

Отец может запретить своим чадам покидать Родину. Поэтому, чтобы отправиться с сыном и дочерью в Латвию, Агате Муцениеце необходимо получить нотариально заверенное согласие Павла Прилучного. Напомним, артисты со скандалом развелись три года назад, но судебные тяжбы между ними до сих пор не прекращаются.