Участница "Евровидения" Сара Таварес умерла в 45 лет

19 ноября на 46-м году жизни в родном Лиссабоне умерла певица, гитаристка и автор песен, известная как Сара Таварес.

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Полное имя певицы - Сара Александра Лима Таварес, родилась в 1978-м году в семье выходцев из Кабо-Верде.

В 1994-м Товарес представляла Португалию на "Евровидении" в Дублине. Ее песня Chamar a Música заняла восьмое место по итогам конкурса, и это один из лучших результатов страны за всю историю смотра.

Как передает Eurovoix, причиной смерти певицы стал рак. Диагноз был поставлен десять лет назад.

Сара начала профессиональную карьеру в 1993-м, став финалисткой конкурса Chuva de Estrelas. В ее дискографии - шесть альбомов.