Не выходя из комы, умер основатель группы Klan Марек Алашевский

19 ноября ушел из жизни легендарный музыкант Марек Алашевский, основатель коллектива Klan.

Основатель группы Klan Марек Алашевский умер не выходя из комы
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Гитарист, вокалист и автор песен Алашевский основал Klan в Варшаве в 1969-м. Группа стремительно стала культом, выдавая эталонный прогрессив / джаз-рок. Их пластинка 1971 года Mrowisko - одна из важнейших в истории польской рок-музыки.

Об уходе артиста сообщил в соцсети его сын Марек Алашевский-младший.

Старший Алашевский семь лет назад перенес инсульт, после которого оказался полностью парализован. Последний год артист провел в коме на аппарате ИВЛ, написал его сын.

Сообщается, что семья музыканта "понесла огромные расходы на его лечение", коллеги Алашевского помогали, чем могли, устраивали благотворительные концерты.

Марек Алашевский родился 2 декабря 1942 года в Варшаве. Окончил факультет живописи столичной Академии изящных искусств. До Klan был вокалистом и гитаристом группы Pessimists i Bardowie, а после его распада - работал сольно.