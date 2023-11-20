Основатель группы Klan Марек Алашевский умер не выходя из комы

19 ноября ушел из жизни легендарный музыкант Марек Алашевский, основатель коллектива Klan.

© Wikipedia Commons

Гитарист, вокалист и автор песен Алашевский основал Klan в Варшаве в 1969-м. Группа стремительно стала культом, выдавая эталонный прогрессив / джаз-рок. Их пластинка 1971 года Mrowisko - одна из важнейших в истории польской рок-музыки.

Об уходе артиста сообщил в соцсети его сын Марек Алашевский-младший.

Старший Алашевский семь лет назад перенес инсульт, после которого оказался полностью парализован. Последний год артист провел в коме на аппарате ИВЛ, написал его сын.

Сообщается, что семья музыканта "понесла огромные расходы на его лечение", коллеги Алашевского помогали, чем могли, устраивали благотворительные концерты.