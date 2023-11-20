Тимберлейк хочет подать в суд на Бритни Спирс после выхода ее мемуаров

Американский певец Джастин Тимберлейк планирует подать в суд на певицу и по совместительству свою бывшую любовь Бритни Спирс после выхода ее скандальных мемуаров.

Артистка выпустила мемуары, в которых рассказала об аборте от Тимберлейка. Она указала, что певец настоял на операции, так как считал, что они слишком молоды для детей. На момент событий обоим было по 18 лет.

Артисты встречались четыре года, а в 2002 неожиданно объявили о разрыве. Певец никак не хотел реагировать на откровения его бывшей возлюбленной, однако травля в интернете все не заканчивалась, а концерты певца начали отменять, передает starhit.ru. Тимберлейк теперь хочет отвоевать свое честное имя через суд.