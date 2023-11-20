Певец Стас Пьеха заявил, что Алексей Гоман может стать победителем "Суперстара"

В новом выпуске шоу «Суперстар», который был посвящен ведущей проекта Лолите Милявской, певец Стас Пьеха назвал возможного победителя передачи.

Стас Пьеха назвал претендента на победу в шоу «Суперстар»
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«Человек воспринимался не такого масштаба певцом, каким он является. Надеюсь, что нас смотрит огромное количество людей, потому что у Лехи есть все, чтобы стать победителем», — сказал Пьеха.

Гоман выступил с композицией Лолиты «Ориентация север». Сама певица назвала свой трек достаточно сложным, однако исполнение Гомана понравилось звезде. Она считает, что музыкант иначе раскрылся в руках умелого режиссера-постановщика.

«Счастье, что ты попал на проект, потому что тут хорошие режиссеры, здесь все все понимают. И это, наверное, то, чего тебе не хватало, чтобы эти режиссерские руки к тебе приложились», — сказала Лолита.

При этом сам Гоман считает, что перепевать Лолиту — «дело неблагодарное», так как певица является «цельным артистом», и менять что-либо в ее творчестве достаточно проблематично.

Ранее Алексей Глызин покинул шоу «Аватар».

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