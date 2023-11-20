Лолита заплатит три миллиона рублей за отмену концерта в Сургуте

Российская певица Лолита Милявская выплатит три миллиона рублей за отмену концерта в Сургуте (ХМАО). В документах Басманного суда Москвы указано, что организаторы отмененного концерта обратились в суд с иском.

«Басманный районный суд г. Москвы рассмотрел исковое заявление к Милявской Лолите Марковне о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд определил утвердить мировое соглашение, по которому ответчик обязуется оплатить истцу сумму 2 850 000 рублей в срок не позднее 20 рабочих дней», — указано в документах суда.

По данным портала STARHIT концерт Лолиты в Сургуте отменили в 2020 году из-за пандемии. Певица получила аванс, предлагала перенести концерт. Сложности с возвратом денежных средств возникли из-за ликвидации компании-организатора. Проблему стороны решили лишь спустя три года, заключив мирное соглашение.