Бузова подколола Даву, который поставил ей лайк

Расставание телеведущей, певицы Ольги Бузовой и блогера Давы до сих пор не дает покоя поклонникам пары. Многие считают, что они могут сойтись. Слухи подогрела внезапная информация о том, что блогер неожиданно стал ставить лайки экс-возлюбленной.

— Я не знала об этом. У нас в Китае был очень плохой интернет, и у меня не было времени брать в руки телефон, — рассказала Бузова.

Певица добавила, что не могла знать и из-за разницы во времени. Кроме того, Дава снимался в клипе на песню «Лайкер». Однако все, что происходило в Китае, зрители скоро увидят на экранах.

— Не хочу спойлерить. Было интересно и увлекательно, наша встреча состоялась, — поделилась телеведущая.

После того как пара рассталась, Бузова и Дава не встречались на публике. Более того, ходили слухи, что блогера не звали в проекты, если в них уже участвовала его бывшая. Именно этим и объясняется острая реакция Бузовой на назначение Давы на роль ведущего шоу «Дом-2», который переехал на новый канал.

Однако на съемках «Сокровища императора», которые прошли в Китае, Бузова сделала исключение: Дава стал участником шоу. Совместных кадров пока нет, но блогер стал ставить лайки экс-возлюбленной, еще находясь в Китае. После поездки Дава буквально «расцвел», отмечают поклонники. Может быть, возлюбленные осознали, что поспешили, передает StarHit.