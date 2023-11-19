Фадеев рассказал о создании фестиваля «Евроазия»

Максим Фадеев в Телеграм-канале рассказал о том, что планируется создание фестиваля-аналога «Евровидения» - «Евроазии». Как сообщил продюсер, главной площадкой для проведения конкурса станет Узбекистан, странами-хозяйками выступят Турция и Россия.

«Визуально „Евроазия“ задумана как международная музыкальная „Олимпиада“. Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц», - написал музыкант.

Как информирует издание ura.news, Фадеев прокомментировал заявление Минкульта РФ, глава которого Ольга Любимова выступила с инициативой создать Евразийский кинофестиваль, а также музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который станет аналогом «Евровидения».