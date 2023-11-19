Бородина осудила «маменькиных сынков»
Ксения Бородина в микроблоге высказалась по теме детско-родительских отношений. Она показала ролик, где мужчина рассказывает, что по 20-25 раз в день разговаривает по телефону с матерью, чтобы та была в курсе всех планов его, и его семьи.
Бородина посоветовала герою ролика 20-25 раз в день общаться с психологом, - пишет gazeta.ru.
«Какие 20-25 раз? Я понять не могу. Представляете, каково его жене? Его детям. Посмотрите, как расставлены приоритеты. Это что за сумасшествие я только что посмотрела? Как такое может быть? Зачем? Для чего? Абсолютно очевидно, что этот мужчина женат на своей маме, а не своей жене», — возмутилась телеведущая.
Бородина убеждена, что родителям достаточно звонить 2-3 раза в неделю, поскольку у всех взрослых людей своя собственная жизнь.
Ранее Ксения Бородина осудила известных людей, рекламирующих пластических хирургов, и призвала сторонников кардинальных модификаций внешности ставить хештег «Не повторяйте за мной, я никак не могу принять свое тело».
Виктория Боня, которая на тот момент активно рассказывала о своей операции в соцсетях, приняла эти слова на свой счет и резко ответила бывшей коллеге.