Егор Крид подал в суд на Мизулину

MK.ru сообщает, что российский певец и блогер Егор Крид обратился в суд с иском против члена Общественной палаты, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По данным издания, суть иска связана с защитой чести и достоинства, рассмотрение заявления исполнителя пока не начато, размер материальных взысканий неизвестен.

Издание предполагает, что поводом для истца является публичное выступление Мизулиной в апреле, темой которого стала блокировка аккаунтов нескольких крупных стримеров на стриминговой площадке Twitch TV. По данным MK.ru, Мизулина назвала Крида «главным скамером (мошенником. — NEWS.ru) страны».

Ранее Крид подал в суд на Telegram-канал Mash, который опубликовал пост о причастности артиста к неуплате налогов. Певец требовал компенсации за моральный вред в размере 1 млн рублей. Однако Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск и обязал журналистов канала выплатить Криду 350 тысяч рублей и госпошлину в 900 рублей.