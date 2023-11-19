Лерчек с мужем вернули налоговой 296 миллионов рублей

Блогер Лерчек и ее муж Артем Чекалин заплатили налоговой 296 миллионов рублей и погасили долг окончательно. Всего у них была задолженность в полмиллиарда, но 311 миллионов пара внесла ранее. Теперь счета Чекалиных разблокировали, и они рассчитались с ФНС, пишет gazeta.ru.

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Адвокат блогеров надеется на то, что теперь арест будет снят и с имущества его клиентов.

Напомним, такая сумма долга образовалась из-за допначислений на доходы по решению ФНС о штрафе, а также из-за набежавших пеней.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно в марте 2023 года. Лерчек обвинили в неуплате налогов, а ее мужа — в пособничестве. Позже Чекалины уплатили задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей.