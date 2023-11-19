С Агутина по суду взыскали долги

Леонид Агутин еще в январе 2020 года перестал оплачивать коммунальные платежи. Четыре года долг накапливался, управляющая компания устала слать долговые уведомления, и, наконец, обратилась в суд.

Певец на заседания суда не появился, в итоге все решилось без него. Рушение было принято в пользу УК, и позднее с Леонида Агутина взыскали 123,5 тысячи рублей. Об этом рассказывает gazeta.ru.