С Агутина по суду взыскали долги
Леонид Агутин еще в январе 2020 года перестал оплачивать коммунальные платежи. Четыре года долг накапливался, управляющая компания устала слать долговые уведомления, и, наконец, обратилась в суд.
Певец на заседания суда не появился, в итоге все решилось без него. Рушение было принято в пользу УК, и позднее с Леонида Агутина взыскали 123,5 тысячи рублей. Об этом рассказывает gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что певец решил открыть ночной клуб. Исполнитель зарегистрировал компанию под названием «На сиреневой луне» — в честь своей песни. В сфере деятельности данного ООО было указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.