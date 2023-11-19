Самбурская отказалась общаться с журналистами «МУЗ-ТВ»
Настасья Самбурская на мероприятии «Ээхх, Разгуляй!», где собрались многие звезды шансона: Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, заявила, что журналисты канала «МУЗ-ТВ» передергивают ее высказывания, пишет teleprogramma.pro.
Самбурская решительно отказалась общаться с журналистами канала «Муз-ТВ» и запретила им себя снимать на камеру.
«Не снимай меня! Вы подставляете мои вырезанные фразы в другие материалы, тем самым подставляете меня. Из выступления моего юриста оставили только 30 секунд», – заявила актриса.
Настасья Самбурская не раз побеждала в различных конкурсах на звание самой сексуальной и самой красивой актрисы. Однако несмотря на внешнюю привлекательность и острый ум Настасья уже долгое время одинока. Сама она старается не комментировать свою личную жизнь.