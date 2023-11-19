Самбурская отказалась общаться с журналистами «МУЗ-ТВ»

«Не снимай меня! Вы подставляете мои вырезанные фразы в другие материалы, тем самым подставляете меня. Из выступления моего юриста оставили только 30 секунд», – заявила актриса.

Настасья Самбурская не раз побеждала в различных конкурсах на звание самой сексуальной и самой красивой актрисы. Однако несмотря на внешнюю привлекательность и острый ум Настасья уже долгое время одинока. Сама она старается не комментировать свою личную жизнь.